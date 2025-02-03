Galatasaray, Gaziantep FK'yi 1-0 Geçerek Fenerbahçe ile Farkı Korudu

Galatasaray, Gaziantep FK'yi 1-0 Mağlup Etti

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek namağlup ünvanını ve Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşen maçta, Galatasaray hızlı bir başlangıç yaptı ve 5. dakikada Ahmed Kutucu'nun kaydettiği golle öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında her iki ekip de önemli gol fırsatları yakaladı, ancak skor değişmedi.

Galatasaray'dan Tarihi Başarı

Bu galibiyetle Galatasaray, çıktığı 21. Süper Lig maçında 18. galibiyetini aldı. Üçte beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 57'ye çıkardır. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor galibiyetine rağmen, Galatasaray farkı yine 6 puana çıkardı.

Namağlup Yolculuk Sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 22 maça çıkararak büyük bir başarıya imza attı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, bu süre zarfında 19 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ayrıca, 23 deplasman maçında ise 19 galibiyet ve 3 beraberlik alarak tarihi bir seri yakalamış durumda.

28 Maçta Sürekli Gol

Galatasaray, son 28 resmi maçında fileleri havalandırmayı başardı. Gol atamadığı son resmi mücadele 27 Haziran 2024'te, Young Boys ile oynadı. Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplamda 50 gol atan Galatasaray, bu alanda en skorer takım konumunda bulunuyor.

Defansif Başarı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de önceden yaşadığı defansif sorunları aşarak son 2 maçında kalesini gole kapattı. Geçen sezonlara göre daha disiplinli bir savunma sergileyen ekip, Gaziantep FK karşısında da rakiplerinin gol atmasına izin vermedi.

Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu Öne Çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, ilk kez sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı. 69. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan, yeni transfer Ahmed Kutucu, Gaziantep FK maçında şık bir gol atarak takımına ilk kez katkı sağladı.

Dört Futbolcu Adana Demirspor Maçında Oynayamayacak

Galatasaray'da Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Barış Alper Yılmaz’ın 100. Maçı

Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıktı. Gaziantep FK karşısında 62. dakikada oyuna girerek bu önemli başarıyı elde eden Yılmaz, ligde toplam 20 gol sevinci yaşadı.