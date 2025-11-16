Galatasaray, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 13. haftasında Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:32
Galatasaray, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İdmanın detayları

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 18 Kasım Salı günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE YAPACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE YAPACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE YAPACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Denizli'den Taraftarlara Uyarı: Kocaelispor ve Futbol Tutkusu
2
Deaflympics 2025'te Türkiye'nin İlk Madalyası: Buse Tıraş
3
Sarıgöllü Karateci Mehmet Sarıtaş, Denizli'de Gümüş Madalya Kazandı
4
Elazığ Hentbolunda Büyük Başarı: 14 Sporcu Beşiktaş JK ve Milli Takım Kamplarında
5
Senoz Vadisi'nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası — 8-9 Kasım 2025
6
İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?