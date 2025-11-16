Galatasaray, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İdmanın detayları
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 18 Kasım Salı günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
