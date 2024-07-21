Galatasaray Guela Doue Transferini Sonlandırdı

Galatasaray, Guela Doue Transferinden Vazgeçti

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Guela Doue ile ilgili transfer çalışmalarının sonlandırıldığını duyurdu.

Transfer Sürecinde Yaşanan Zorluklar

Hatipoğlu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Doue, listemizdeki önemli isimlerden biriydi. Ancak süreçte yaşanan zorluklar nedeniyle bu transfer uzadı. Galatasaray artık bu oyuncu ile görüşmeleri sonlandırdı," şeklinde konuştu.

Wendel İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Zenit forması giyen Wendel ile ilgilendiklerini belirten Hatipoğlu, "Kendisi, kadromuza katmak istediğimiz önemli bir oyuncu. Ancak kulübü onu bırakmak istemiyor. Biz de ısrarcıyız," dedi.

Transfer Sürecinde Bilgi Kirliliği

Hatipoğlu, transfer sürecinde yaşanan bilgi kirliliğine dikkat çekerek, "Eleştirilerin tamamına saygı duyuyoruz. Ancak sürecin şeffaf olmasını istiyoruz. Sosyal medyada Galatasaray’a dair her şey büyük bir ilgi çekiyor, bu da zaman zaman zarar veriyor," ifadelerini kullandı.

Geçmişteki Hatalardan Ders Alındı

İbrahim Hatipoğlu, daha dikkatli ve gizli transfer görüşmeleri yapacaklarını belirterek, "Kamp döneminde hedefimize ulaşamadığımız için eleştirileri haklı buluyoruz. En doğru oyuncuları belirlemek için çalışmalara devam ediyoruz," dedi.

Son olarak, Matias Vecino ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi olmadığını belirtti ve taraftarlara resmi kaynaklar dışındaki bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.