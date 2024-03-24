Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe teknik direktörü: : "Sezon sonunda şampiyon olacağız"

Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-1 mağlup ettiği mücadele sonrası teknik direktör Gökhan Bozkaya, maçın genel performansını değerlendirdi. Bozkaya, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maç boyunca takımının iyi ve baskılı bir oyun sergilediğini belirtti. Kazanmayı hedeflediklerini ve bunu sahaya yansıttıklarını vurgulayan Bozkaya, oyuncularını kutladı ve şampiyonluk yarışında sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

Her maçta kendi oyunlarını sahaya yansıttıklarını belirten Bozkaya, sürekli önde ve baskılı bir futbol anlayışıyla oynadıklarını dile getirdi. Takım olarak topa sahip olma ve baskı yapma konusunda başarılı olduklarını belirten Bozkaya, taraftarın desteğinin de kendilerine güç verdiğini söyledi. Önlerindeki 6 maçta da taraftarlarının desteğini arkalarına alarak başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. Bozkaya, gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacakları maçın zor olacağını ancak kazanarak yoluna devam etmek istediklerini belirtti.

Yağmur Uraz: "Sezon Sonunda Gülen Taraf Biz Olacağız"

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Yağmur Uraz da maç öncesinde iyi hazırlandıklarını ve tek hedeflerinin galibiyet olduğunu dile getirdi. Erken bir gol yemelerine rağmen takım olarak hızlı bir şekilde reaksiyon verdiklerini ve maç boyunca kazanacaklarını hissettiklerini belirten Uraz, maçın sonuna kadar pes etmeyeceklerini ve galibiyeti hak ettiklerini ifade etti. Uzun zamandır gol atamadığını dile getiren Uraz, bugün yaptığı asistle takımına katkı sağladığı için mutlu olduğunu ve bundan sonra gollerine devam edeceğini söyledi.





Göknur Güleryüz: "Umarım Şampiyon Biz Oluruz"

Fenerbahçe'nin kalecisi Göknur Güleryüz ise Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını ve şanssız puanlar kaybetmiş olmalarına rağmen inançlarını yitirmediklerini belirtti. Takım olarak birlikte mücadele ettiklerini ve sahaya yansıtabildiklerini dile getiren Güleryüz, her maçın bir final olduğunu ve Beşiktaş maçını da kazanacaklarına inandığını ifade etti. Umarım sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran taraf biz oluruz, diyerek açıklamalarını sonlandırdı.