Galatasaray ile Beşiktaş Turkcell Süper Kupa'da Karşılaşacak

Galatasaray ve Beşiktaş Turkcell Süper Kupa için Sahaya Çıkıyor
Türkiye'nin en büyük futbol kulüplerinden Galatasaray ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak sahaya çıkıyor. Galatasaray, bu yıl Süper Lig'deki başarısıyla öne çıkarken, Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmış bir ekip olarak mücadele edecek.
Maç Bilgileri
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç
Takım Kadroları
Galatasaray Kadrosu: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Beşiktaş Kadrosu: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Rachica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile
İki dev kulüp arasındaki bu önemli mücadele, futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Tüm gözler, bu nefes kesen karşılaşmada olacak!