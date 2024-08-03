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Galatasaray ile Beşiktaş Turkcell Süper Kupa'da Karşılaşacak

Galatasaray ve Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. İşte detaylar ve kadrolar.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:44
Galatasaray ile Beşiktaş Turkcell Süper Kupa'da Karşılaşacak

Galatasaray ve Beşiktaş Turkcell Süper Kupa için Sahaya Çıkıyor

Türkiye'nin en büyük futbol kulüplerinden Galatasaray ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak sahaya çıkıyor. Galatasaray, bu yıl Süper Lig'deki başarısıyla öne çıkarken, Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmış bir ekip olarak mücadele edecek.

Maç Bilgileri

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç

Takım Kadroları

Galatasaray Kadrosu: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Berkan Kutlu, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Beşiktaş Kadrosu: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Rachica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

İki dev kulüp arasındaki bu önemli mücadele, futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Tüm gözler, bu nefes kesen karşılaşmada olacak!

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