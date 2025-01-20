Galatasaray ile Dinamo Kiev Maçına Hazırlık: Shovkovskyi ve Buyalskyi'den Açıklamalar

Dinamo Kiev, Galatasaray ile Karşılaşacak

Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Oleksandr Shovkovskyi, Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımıyla karşılaşacaklarını belirtti.

Türkiye'ye Teşekkür

RAMS Park'ta yapılan basın toplantısında, Antalya'da gerçekleştirdikleri kampı hatırlatan Shovkovskyi, Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti. Antalya'daki kamptan memnun kaldıklarını vurgulayan teknik direktör, "Oyuncularımızı motive etmeye çalışıyoruz. Ukrayna'da hayata devam etmemiz gerekiyor. Spor da bunun bir parçası. Biz savaştayız. 3 senedir aktif halde, 11 senedir savaş var. Antrenmanları bombalar altında yapıyoruz. Savaşçılarımıza teşekkür ediyorum," dedi.

Sakatlık Durumu ve Hazırlık

Shovkovskyi, takımdaki son durumu da aktararak, savunmadan Denys Popov ve orta sahadan Volodymyr Brazhko’nun forma giyemeyeceğinin altını çizdi. Genel olarak takımın iyi durumda olduğunu ifade etti.

Prestij İçin Sahaya Çıkacaklar

Devre arası kampının verimli geçtiğini ancak süre bakımından zorluk yaşadıklarını belirten teknik direktör, "Prestij için sahaya çıkacağız ama tabii ki iyi bir oyun ortaya koyacağız. Herkesin iki takıma da hayran kalmasını istiyoruz," şeklinde konuştu.

Vitali Buyalskyi'den Güçlü Mesaj

Basın toplantısında teknik direktörün yanı sıra takım kaptanı Vitali Buyalskyi de yer aldı. Buyalskyi, Galatasaray mücadelesinin kendilerine çok şey öğreteceğini ve önde oynamaları gerektiğini söyledi. Genç oyuncuların takıma katkı sağladığını belirten Buyalskyi, "Yarın güzel bir sonuç çıkaracağımıza eminim," ifadelerini kullandı.

Dinamo Kiev, Galatasaray karşısında alacağı sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdürmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi (solda) ile takım kaptanı Vitali Buyalskyi (sağda) RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısına katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi (solda) ile takım kaptanı Vitali Buyalskyi (sağda) RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısına katıldı.