Galatasaray'ın 33 Maçlık İç Saha Yenilmezlik Serisi Union Saint-Gilloise Maçıyla Sona Erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 yenilerek iç sahadaki 33 maçlık yenilmezliğini kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 22:59
Galatasaray'ın 33 maçlık iç saha yenilmezliği son buldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yu sahasında konuk etti.

Maç sonucu

Galatasaray sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve bu sonuçla takımın resmi maçlardaki 33 maçlık iç saha yenilmezlik serisi sona ermiş oldu.

Serinin geçmişi

Cimbom, bu karşılaşma öncesinde son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybetmişti. Ardından Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere toplam 33 maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik almıştı.

Union Saint-Gilloise karşısında alınan 1-0'lık sonuç, Galatasaray'ın evinde kazandığı istikrarın sonlandığını işaret ediyor.

