Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri açıklandı: Liverpool, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union Saint-Gilloise.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:20
Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım Galatasaray'ın grubu ve maç programı netleşti.

Kura töreni

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray'ı kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş ve Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız temsil etti.

Rakipler ve maç düzeni

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.

Galatasaray, Liverpool, Atletico Madrid, Bodo/Glimt ve Union SG ile sahasında; Manchester City, Eintracht Frankfurt, Ajax ve Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

