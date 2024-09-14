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Galatasaray'ın Yeni Transferi Sallai'dan Şampiyonluk Hedefi

Roland Sallai, Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için sabırsızlandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 19:32
Galatasaray'ın Yeni Transferi Sallai'dan Şampiyonluk Hedefi

Galatasaray'ın Yeni Transferi Hedeflerini Açıkladı

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Macar futbolcu Roland Sallai, sarı-kırmızılı takımda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşama hedefiyle geldiğini duyurdu.

Şampiyonluk İçin Heyecanlıyım

Almanya'nın Freiburg kulübünden 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 yıllık sözleşme imzaladı ve kulüp YouTube kanalında hedefleri hakkında konuştu.

Sallai, "Çok büyük bir takıma geldim. Takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Buraya gelmem için büyük bir ilgi vardı ve ben de bu fırsatı değerlendirdim. Türkiye'nin en büyük kulübüne gelmek benim için büyük bir onur. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve formamıza beşinci yıldızı takmak istiyorum," şeklinde konuştu.

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