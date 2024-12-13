Galatasaray, Judo Spor Toto Süper Lig'de Şampiyon Oldu

Galatasaray Judo'da Tarihi Başarı

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Süper Lig erkekler müsabakaları, Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasıyla sonuçlandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, müsabakalar Ankara'da bulunan federasyon tesislerinde gerçekleştirildi.

Rekabet Dolu Müsabakalar

Bu yılki organizasyona 16 takım ve 114 judocu katılım sağladı. Galatasaray, gösterdiği performansla dördüncü kez üst üste şampiyonluk ipini göğüsledi.

Madalya Sıralaması

Müsabakalar sonucunda Spor Toto Süper Lig erkekler madalya sıralaması şu şekilde oluştu:

1. Galatasaray

2. İstanbul Büyükşehir Belediyespor

3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü

3. İzmir Büyükşehir Belediyespor

Galatasaray, judo alanındaki bu başarısıyla gelecekteki müsabakalara umutla hazırlanıyor.