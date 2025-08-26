DOLAR
Galatasaray Kadın Futbol Takımı Bolu Kampında: Gallai'nin Hedefi Şampiyonluk

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Bolu'da çift antrenmanla yeni sezona hazırlanıyor. Gabor Gallai şampiyonluk hedefini vurguladı; kamp perşembe günü sona erecek.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:56
Galatasaray Kadın Futbol Takımı Bolu Kampında: Gallai'nin Hedefi Şampiyonluk

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Bolu Kampında

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor. Abant yolu üzerindeki bir otelde kampa giren sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Gabor Gallai yönetiminde günde çift antrenmanla çalışıyor.

Kamp Programı ve Çalışma İçeriği

Yoğun tempoda kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapan takım, kampta birbirlerini daha iyi tanımaya ve sahadaki uyumu artırmaya odaklanıyor. Antrenman programı gün içinde yapılan çift antrenman ile devam ediyor.

Gallai: "İlk hedefimiz şampiyon olmak"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Gabor Gallai, mevcut kadrodan memnun olduğunu ifade etti ve transfer çalışmalarına ilişkin, "Yeni oyuncular bekleniyor. Bize uygun isimleri arıyoruz ve yeni transferler yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Gallai sözlerine şunları ekledi: "Önümüzdeki haftalarda birbirimizi daha iyi tanıyarak daha güzel şeyler ortaya koyacağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için buradayız. Galatasaray büyük bir camia. Biz de camiayı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."

Ligde güçlü rakiplerin olacağına dikkat çeken Gallai, "Geçen sezon 4-5 takım ligi iyi bitirdi. Bu sezon da çok güçlü olacaklar ama alt sıralarda kalan takımlar da olacak. Sonuçta rakipler bizi ilgilendirmiyor, biz sadece kendimize bakıyoruz. Sezonu güzel sonuçlarla kapatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çağla Korkmaz: Avrupa Standartları Hedefi

Yardımcı antrenör Çağla Korkmaz, takımın Avrupa'daki kulüplerle aynı seviyeye gelmesini amaçladıklarını belirterek, "Bunu başardığımızda hepimiz mutlu olacağız. Her gün çabalıyoruz, emek veriyoruz ve sonucun güzel olacağına inanıyoruz. Kadın futbolunun değerini artırmamız lazım. Medyanın ilgisi bu noktada çok önemli. Ülke içinde bunu başardıktan sonra zaten devamı gelecektir. Bizim Galatasaray'daki görevimiz de bu yönde. İlk adımı atmaya çalışıyoruz, gerisi mutlaka gelecektir." ifadelerini kullandı.

Kaptan Ebru Topçu: "Galatasaray'ın her zaman hedefi şampiyonluk"

Takım kaptanı Ebru Topçu, kampın verimli geçtiğini belirterek, "Şu an her şey güzel. Analizlerimizi yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Antrenmanlarda yoruluyoruz ama bu yorgunluk bizim için çok önemli. Başarıya ulaşabilmek için şimdi yorulmamız gerekiyor. Galatasaray'ın her zaman hedefi şampiyonluk. Bu sezon da hedefimiz şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek. Bu sezon önemli transferler yaptık ve kulüp olarak yeni yapılanmaya gittik. Kamp sürecinde arkadaşlarımızla birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Buradan döndüğümüzde her şey daha net ve daha iyi olacak." dedi.

Bilgi: Sarı-kırmızılı takımın Bolu kampı perşembe günü sona erecek.

