Galatasaray - Kayserispor: 60. randevu RAMS Park’ta

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 46 puanla lider durumda. Kayserispor ise 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 15 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

60. randevu

İki takım lig tarihinde daha önce 59 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 37 galibiyet elde ederken, Kayserispor 5 kez sahadan galip ayrıldı; 17 maçta ise eşitlik bozulmadı. Rekabette Galatasaray’ın attığı gol sayısı 134, Kayserispor’un gol sayısı ise 46 olarak kayıtlarda yer alıyor. İki takımın ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan randevuyu Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

Form ve lig performansı

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon en son 12. haftada deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 yenildi. Ardından oynadığı 7 lig maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Geçen hafta deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup eden Cimbom, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Evindeki performans

Galatasaray, RAMS Park’ta ligde uzun süredir yenilmiyor. Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, o müsabakadan sonra ligde çıktığı 38 maçta yenilgi görmedi. Bu süreçte ekip 22 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Bu sezon evinde en son Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Rekabette öne çıkan skorlar

Galatasaray, Kayserispor karşısındaki en farklı galibiyetlerini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında 6-0’lık sonuçlarla aldı. Kayserispor’un en farklı galibiyeti ise 2021-2022 sezonunda sahasında aldığı 3-0’lık zafer olarak kayıtlarda bulunuyor. İki takım arasındaki en gollü maç 1985-1986 sezonunda oynandı ve Galatasaray 5-2 galip geldi.

Golcüler

Galatasaray’da Süper Lig’de en çok gol atan isim Mauro Icardi oldu (9 gol). Diğer skor dağılımı şu şekilde: Victor Osimhen 7, Leroy Sané 6, Barış Alper Yılmaz 5, Gabriel Sara 4, Eren Elmalı 3, Yunus Akgün 3, İlkay Gündoğan 2, Lucas Torreira 1, Davinson Sanchez 1, Roland Sallai 1. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine gol attı.

Takım istatistikleri

Galatasaray, ligde geride kalan 19 haftada 43 golle Fenerbahçe ile birlikte en golcü takım konumunda. Savunmada ise kalesinde gördüğü 14 golle, Göztepe’nin ardından en az gol yiyen ikinci ekip durumunda. Takımın averajı +29 ile ligin en iyi averajı olarak dikkat çekiyor.

Cezalı ve kart durumu

Kayserispor maçı öncesi Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş sarı kart sınırında bulunuyor; bu oyuncular Kayseri karşısında kart görürlerse 21. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında cezalı olacaklar.

Yeniler ilk kez sahada olabilir

Galatasaray’ın ikinci transfer döneminde kiralık olarak kadroya kattığı Noa Lang (Hollanda) ve Yaser Asprilla (Kolombiya) ile teknik direktör Okan Buruk görev vermesi halinde bu maçta ilk kez forma giymeleri bekleniyor.

Hakem

Galatasaray - Kayserispor mücadelesini hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Kısal yapacak; maçın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

