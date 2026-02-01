Galatasaray, Kayserispor'a Karşı 7 Maçtır Yenilmiyor

RAMS Park'ta 4-0'lık net galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta karşılaştığı Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla Kayserispor’a karşı olan yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Galatasaray, bu dönemde rakibiyle oynadığı 7 müsabakadan 6'sını kazandı ve 1'inde berabere kaldı.

Cimbom, Kayserispor’a karşı son yenilgisini 15 Kasım 2022 tarihinde deplasmanda 2-1 kaybetmişti; o tarihten sonra oynanan tüm karşılaşmalarda üstünlüğünü korudu.

