Galatasaray, Kayserispor'a Karşı 7 Maçtır Yenilmiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 20. haftasında RAMS Park'ta Kayserispor'u 4-0 yenerek rakibine karşı yenilmezliğini 7 maça çıkardı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 22:27
RAMS Park'ta 4-0'lık net galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta karşılaştığı Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla Kayserispor’a karşı olan yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Galatasaray, bu dönemde rakibiyle oynadığı 7 müsabakadan 6'sını kazandı ve 1'inde berabere kaldı.

Cimbom, Kayserispor’a karşı son yenilgisini 15 Kasım 2022 tarihinde deplasmanda 2-1 kaybetmişti; o tarihten sonra oynanan tüm karşılaşmalarda üstünlüğünü korudu.

