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Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı Orenburg'a Kiraladı

Galatasaray, genç oyuncusu Kazımcan Karataş'ı Orenburg'a kiralayarak yeni bir anlaşmaya imza attı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 21:46
Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı Orenburg'a Kiraladı

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın Kiralaması İçin Anlaştı

Galatasaray, genç futbolcu Kazımcan Karataş'ı Rusya'nın Premier Lig ekiplerinden Orenburg'a kiralama kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır." bilgisine yer verildi.

Önceki Sezon Performansı

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Galatasaray forması giyen Kazımcan, sezonun ikinci partisini MKE Ankaragücü'nde geçirmiş ve burada 12 karşılaşmada görev almıştı.

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