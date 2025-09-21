Galatasaray - Konyaspor: Süper Lig'de 49. randevu

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşılaşacak. Geride kalan 48 maçta Galatasaray 35, Konyaspor 5 galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 11:06
CAN ÖCAL - Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.

Kayıtlar ve genel istatistikler

İki takım arasında geride kalan 48 lig maçında, sarı-kırmızılılar 35, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı; taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın attığı gol sayısı 92 olurken, Konyaspor bu karşılaşmalarda 32 gol kaydetti.

İstanbul'daki üstünlük

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. İstanbul'da oynanan 24 lig maçından 20'sini Galatasaray kazandı, 4 maç berabere bitti; Konyaspor deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'daki maçlarda ev sahibi ekip 55 gol atarken, konuk takım 16 golle karşılık verdi.

En farklı skorlu galibiyetler

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyet, İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Galatasaray'ın 6-0 üstünlüğüyle kayıtlara geçti.

Konyaspor'un Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden biri 2-0, ikisi 1-0, diğer iki maç ise 2-1 ve 4-3 skorlarıyla elde edildi.

