Galatasaray, kritik Alanyaspor maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlık sürecini tamamladı. Detaylar haberimizde...







GALATASARAY, ALANYASPOR MAÇINA HAZIR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın oynayacağı deplasman maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan basın açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik bir ısınmayla başladı.

Antrenman iki grup halinde 8-2 pas çalışmasıyla devam ediyor ve taktik organizasyonlarla tamamlanıyor.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı yarın saat 20.00'de başlayacak.