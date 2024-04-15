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Galatasaray, kritik Alanyaspor maçına hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamladı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 15.04.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 13:46
Galatasaray, kritik Alanyaspor maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlık sürecini tamamladı. Detaylar haberimizde...

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GALATASARAY, ALANYASPOR MAÇINA HAZIR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın oynayacağı deplasman maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan basın açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik bir ısınmayla başladı.

Antrenman iki grup halinde 8-2 pas çalışmasıyla devam ediyor ve taktik organizasyonlarla tamamlanıyor.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçı yarın saat 20.00'de başlayacak.

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