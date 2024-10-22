Galatasaray Avrupa'da 321. Maçına Çıkıyor

Galatasaray'ın 321. Avrupa Mücadelesi

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında, sarı-kırmızılı ekip Galatasaray yarın, İsveç'in Elfsborg takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu maç, Avrupa kupalarında temsilcimizin yapacağı 321. mücadele olarak kayıtlara geçecek.

Galatasaray'ın Avrupa İstatistikleri

Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında toplamda 320 maça çıkmış ve bu müsabakalardan 114'ünü kazanmayı başarmıştır. Ancak, 121 karşılaşmayı kaybetmiş ve 85 maçta ise berabere kalmıştır.

Avrupa Arenasındaki Başarılar

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında rakip filelere 434 gol atarken, kalesinde ise 479 gol görmüştür. Ayrıca 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası’nı kazanarak büyük bir başarı elde etmiştir. Bu dönemde "Kupa 2"de 96 maçta 38 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 yenilgi kaydetmiştir.

Son 16 Maçta Başarı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 16 maçta 14 kez rakiplerine üstünlük sağladı. 2021-2022 sezonundan itibaren 16 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu maçların 7'sini kazanırken, 7'sinde ise beraberliği elde etti.

İsveç Takımları ile Mücadeleler

Galatasaray, tarihindeki ilk Elfsborg karşılaşmasında, İsveç takımlarıyla olan rekabetinde pek başarılı olamamıştır. Avrupa serüveninde 7 kez İsveç takımlarıyla karşılaşan ekip, yalnızca 1 galibiyet elde etmiştir.

Galatasaray'ın Avrupa Kupası Başarıları

Türkiye’nin Avrupa’da en başarılı takımı olan Galatasaray, müzesinde iki Avrupa kupası bulundurmaktadır. İlk kupasını 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde Arsenal’i yenerek kazandı ve 2000 yılında UEFA Süper Kupa’yı alarak Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip oldu.

Sonuç

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki bu yeni mücadelede, geçmişteki başarılarını tekrarlamak ve yeni zaferlere imza atmak için sahada yer alacak.