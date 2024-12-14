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Galatasaray Kulübü Aralık Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Galatasaray Kulübü, Aralık ayı olağan divan kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İşte toplantının öne çıkan detayları.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:35
Galatasaray Kulübü Aralık Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Galatasaray Kulübü, Aralık ayı olağan divan kurulu toplantısını başlattı. Toplantı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi ve Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan tarafından yönetildi.

Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Toplantının başlangıcında saygı duruşunun ardından gündem maddeleri okundu. Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Divan Başkanlık Kurulu bildirisini üyelere duyurdu.

Kurul, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önceki açıklamalarına dikkat çekerek şu ifadeleri belirtti: "Cumhuriyet dönemi futbol tarihine baktığımızda 101 yılda 45 ayrı federasyon başkanının görev aldığını görüyoruz. Bu koltuklar emanettir ve kimsenin tapulu malı değildir. TFF'nin etik kurulu talimatında düzenlenen ilgili maddelerinde 'Futbol camiasında tüm kişi ve kurumlar, heyecanlı, kontrol dışı, kulüpler arasında çatışmaya yol açacak beyan ve açıklamalardan kaçınmak zorundadır.' denilmiştir. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e karşı TFF Başkanı tarafından yapılan tehditkar ifadeler, etik kuralları ihlal etmiş olup Galatasaray camiası tarafından asla kabul edilemez."

Divan Başkanlık Kurulu'nun açıklamasının ardından, Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı ile Galatasaraylı Sporcular Derneği'nin bildirileri de toplantıda okundu.

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