Galatasaray, Liverpool Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı; karşılaşma yarın RAMS Park'ta saat 22.00'de.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 12:28
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık oldu.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 8'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışması yapıldı.

Takım antrenmanı tam kadro ile tamamladı.

Maç Detayı

Galatasaray, yarın RAMS Park'ta saat 22.00'de Liverpool ile karşılaşacak.

