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Galatasaray, Malmö'ye Konuk Oluyor: Kritik Maçta Eksikler Dikkat Çekiyor

Galatasaray, Malmö ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik maçta sakatlıklarla boğuşuyor. Eksik oyuncular ve zorlu hava koşulları galibiyet yolunda engel oluşturabilir.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:03
Galatasaray, Malmö'ye Konuk Oluyor: Kritik Maçta Eksikler Dikkat Çekiyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye Konuk Oluyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın deplasmanda Malmö ile karşılaşacak. Maç, Yeni Malmö Stadyumu'nda, TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılarını Simon Bennett ve Daniel Robathan üstlenecekken, dördüncü hakem Darren Bond olacak. Maçın Video Yardımcı Hakemi ise Jarred Gillett olarak belirlendi.

Kritik Maçta Sakatlık Sıkıntısı

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki en golcü futbolcuları Victor Osimhen (10), Barış Alper Yılmaz (7) ve Mauro Icardi (6) gibi önemli isimlerden yoksun olarak sahaya çıkacak.

Galatasaray, bu sezon kupa 2'de etkili bir performans sergileyerek, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Namağlup devam eden Galatasaray, toplamda 11 puanla haftaya 4. sıradan girdi.

Formda Bir Takım: Son 17 Maçta Yenilgi Yok

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. 27 Ağustos'tan bu yana 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiasını sürdürmektedir.

Öne Çıkan İsimler: Batshuayi ve Yunus

Malmö karşısında en önemli gol kaynakları, Belçikalı santrfor Michy Batshuayi ve milli futbolcu Yunus Akgün olacak. Yeterli oyuncu olmayışıyla birlikte, bu ikili Galatasaray'ın hücumdaki en kritik unsurları haline geldi. Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçta da fileleri havalandırarak toplamda 7 gol atarken, Batshuayi resmi maçlarda 6 kez rakip ağları sarstı.

Zorlu Hava Koşulları

Galatasaray, İstanbul'a göre yaklaşık 15 derece soğuk bir havada oynayacak. Bu maç sırasında hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Malmö'nün Durumu

Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. 5 futbolcusunun sakatlı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceği ifade ediliyor. Kaleci Johan Dahlin yanı sıra stoper Pontus Jansson, sağ bek Anton Tinnerholm, kanat oyuncuları Sead Haksabanovic ile Stefano Vecchia da bu maçta yer almayacak.

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