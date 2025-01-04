Galatasaray, Manisa Basket'i Uzatmada Geçti

Galatasaray, Manisa Basket'i Uzatmada Yenerek Öne Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, Manisa Basket ile karşı karşıya geldi. Maç, normal sürede 99-99 eşitlikle sona erdi. Ancak, uzatma bölümünde sergilediği performansla dikkat çeken Galatasaray, sonuca 115-105'lik skorla gitti.

Mücadele Dolu Bir Maç

Maçın başından itibaren her iki takım da büyük bir çekişme sergiledi. Normal süre boyunca görülen mücadele, basketbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Galatasaray, uzatma sürecinde gösterdiği üstün performansla galibiyeti cebine koydu.