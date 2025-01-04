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Galatasaray, Manisa Basket'i Uzatmada Geçti

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket'i uzatmalarda 115-105 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 18:16
Galatasaray, Manisa Basket'i Uzatmada Geçti

Galatasaray, Manisa Basket'i Uzatmada Yenerek Öne Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, Manisa Basket ile karşı karşıya geldi. Maç, normal sürede 99-99 eşitlikle sona erdi. Ancak, uzatma bölümünde sergilediği performansla dikkat çeken Galatasaray, sonuca 115-105'lik skorla gitti.

Mücadele Dolu Bir Maç

Maçın başından itibaren her iki takım da büyük bir çekişme sergiledi. Normal süre boyunca görülen mücadele, basketbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Galatasaray, uzatma sürecinde gösterdiği üstün performansla galibiyeti cebine koydu.

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