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Galatasaray Mertens'in yerine Portekizli ismi istiyor

Sezon sonuna doğru yaklaşırken Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Başarılı isim Mertens'in yerine alternatifler araştırılırken Portekiz'den o isim dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 17:04
Galatasaray Mertens'in yerine Portekizli ismi istiyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmaları için hazırlık yaparken sarı kırmızılı ekip sezon sonunda sözleşmesi bitecek Drien Mertens'in alternatifi olarak teklifler sunulurken son noktayı koymak adına eski hocadan açıklama geldi.

Portekiz basınında Record'da yer alan haberler üzerine Galatasaray, Benfica ile sözleşmesi bitecek olan Rafa Silva'yı transfer etmek istediğini belirtti. Sarı Kırmızılı ekibin 30 yaşındaki on numara üzerine 3 yllık sözleşme teklifleri sunuldu.

O İSİM İLE ANLAŞMAYA GİDİLDİ
Sarı kırmızılı ekibin yıldız oyuncu için 3.5 milyon euroluk teklifte bulunurken Rafa Silva'nın Braga'daki eski teknik direktörü Jorge Paixao, Portekizli yıldızın olası Galatasaray transferin değerlendirildiği açıklandı.
Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olan Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer aldı. Olumlu sonuç alınmasıyla beraber büyük sözleşme imzalayarak Arap dünyasına gitmeden Avrupa'da yoluna devam edecek.

jorge transfer
SEZON PERFORMANSI İLGİ ÇEKTİ
2016 yılından bu zamana kadar Benfica'da yer alan Portekizli futbolcu, bu sene 44 mücadelede sahaya çıktı ve 18 gol, 14 asistle dikkat çeken performans sergiledi.

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