Galatasaray, milli yıldızı sarı kırmızılı yapacak

Galatasaray, kış transfer sürecinde kadrosunu güçlendirmek için önümüzdeki haftaya kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek milli yıldızı radarına aldı.

Galatasaray, milli yıldızı sarı kırmızılı yapacak
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Galatasaray yönetimi, Rıdvan Yılmaz'ın transferi konusunda Rangers'la görüşmelerine devam ediyor. Erden Timur, genç oyuncu hakkında yorum yapmadı ancak Galatasaray'ın transferini önümüzdeki hafta tamamlamayı planladığı ortaya çıktı.

Galatasaray, milli yıldızı sarı kırmızılı yapacak

Angelino ile yollarının ayrılmasının Rıdvan'ın sarı kırmızılıların kadrosuna getirilmesi sürecini hızlandıracağı bilgisine ulaşıldı.

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