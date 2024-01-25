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Galatasaray, milli yıldızı sarı kırmızılı yapacak

Galatasaray, milli yıldızı sarı kırmızılı yapacak Galatasaray, kış transfer sürecinde kadrosunu güçlendirmek için önümüzdeki haftaya kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek milli yıldızı radarına aldı.