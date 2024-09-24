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Galatasaray, PAOK ile UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi PAOK'u RAMS Park'ta ağırlayacak. Maç saat 22.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:33
Galatasaray, PAOK ile UEFA Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u Ağırlıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında, yarın akşam Yunanistan'ın PAOK takımını RAMS Park'ta konuk edecek. Müsabaka, saat 22.00'de başlayacak ve İspanyol hakem Alejandro Hernandez tarafından yönetilecek.

Avrupa Serüveni Devam Ediyor

Sarı-kırmızılı ekip, bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye devam ediyor. Önceki eleme turlarında İsviçre'nin Young Boys takımına iki maçta da mağlup olan Galatasaray, Avrupa serüvenine Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Yeni format gereği, Galatasaray, PAOK sonrası sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile karşılaşacak.

Takımda Eksikler Var

Galatasaray, PAOK maçında üç önemli oyuncusundan yoksun olacak. Fernando Muslera, kırmızı kart cezası nedeniyle maçta yer almayacak. Hakim Ziyech, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Roland Sallai ise Avrupa Ligi kadrosunda bulunmuyor.

Teknik Direktör Okan Buruk Geri Dönüyor

Geçen sezon UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza sonrası teknik direktör Okan Buruk, PAOK karşısında yedek kulübesindeki yerini alacak. Bu, onun takımın başında geri dönüşü anlamına geliyor.

Golcülerin Formu

Galatasaray, sezona damga vuran isimlerle dikkat çekiyor. Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, toplamda 4 golle takımın öne çıkan isimleri oldu.

Süper Lig Performansı

Trendyol Süper Lig'de 6 maçta 6 galibiyet alarak sezonu muhteşem bir başlangıçla kapatan Galatasaray, şu an puan tablosunun zirvesinde.

PAOK Hakkında

Galatasaray'ın rakibi PAOK, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'ni zirvede tamamladı. Bu sezon ise 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladı.

Razvan Lucescu'nun Yönetiminde PAOK

PAOK'un teknik direktörlüğünü üstlenen Razvan Lucescu, daha önce Galatasaray'ı da çalıştırmasıyla dikkat çekiyor. PAOK ile 2021-2022 sezonundan bu yana başarılar elde ediyor.

Galatasaray Kadrosu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi için açıkladığı kadroda şu isimler yer alıyor: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.

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