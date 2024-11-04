Galatasaray, Promitheas'ı Ağırlıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Galatasaray, yarın Yunanistan'ın Promitheas takımını konuk edecek. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek.

Maç Detayları

Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grubun ikinci sırasında yer alıyor. Promitheas ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncülükte bulunuyor.

Önceki Karşılaşma

Galatasaray, gruptaki ilk maçında Promitheas'ı deplasmanda 79-75'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.