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Galatasaray Promitheas'ı Ağırlıyor

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Promitheas ile karşı karşıya geliyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:33
Galatasaray Promitheas'ı Ağırlıyor

Galatasaray, Promitheas'ı Ağırlıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Galatasaray, yarın Yunanistan'ın Promitheas takımını konuk edecek. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek.

Maç Detayları

Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grubun ikinci sırasında yer alıyor. Promitheas ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncülükte bulunuyor.

Önceki Karşılaşma

Galatasaray, gruptaki ilk maçında Promitheas'ı deplasmanda 79-75'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

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