Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City Maçı İçin İngiltere'ye Gitti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. haftasında yarın TSİ 23.00'te oynayacağı Manchester City maçı için özel uçakla İngiltere'ye gitti; kamp kadrosu açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:51
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City Maçı İçin İngiltere'ye Gitti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City Maçı İçin İngiltere'ye Gitti

Hazırlık ve Hareket

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda oynayacağı Manchester City maçı için İngiltere'ye hareket etti. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla İngiltere'ye gitti.

Kamp Kadrosu

Kamp kadrosunda yer alan isimler: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo ve Mario Lemina.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Manchester...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Manchester City maçı için İngiltere’ye gitti.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karacabey Belediyesi'nden Amatör Spora Güçlü Destek: Altyapıda Yeni Sezon
2
Özbelsan Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
3
Fenerbahçe - FCSB maçını Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek
4
TBF ile Garanti BBVA 'Milli Takımlar' Forma ve Ana Sponsorluk Anlaşmasını İmzaladı
5
Taekwondo'da Köyceğizli Azra Karakaş, Türkiye Şampiyonası Vizesi Aldı
6
Manisa Büyükşehir'den 123 amatör kulübe 12 milyon 750 bin lira destek
7
Galatasaray Etihad’ta Manchester City ile Şampiyonlar Ligi’nde

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları