Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City Maçı İçin İngiltere'ye Gitti

Hazırlık ve Hareket

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda oynayacağı Manchester City maçı için İngiltere'ye hareket etti. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla İngiltere'ye gitti.

Kamp Kadrosu

Kamp kadrosunda yer alan isimler: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo ve Mario Lemina.

