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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turuna Yükseldi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-in etabında Saint-Quentin'i 75-73 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 22:29
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turuna Yükseldi!

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2-1 Öne Geçti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında, Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 75-73 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Seriyi 2-1 Getiren Kıran Kırana Mücadele

Bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı ekip, seride durumu 2-1'e getirerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. İnanılmaz bir performans sergileyen Galatasaray, bu aşamada Unicaja, Rytas ve Manisa Basket ile karşı karşıya gelecek.

Takımın gösterdiği bu başarı, taraftarlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Galatasaray basketbolunun gücünü bir kez daha kanıtladığı bu maç, önümüzdeki turlar için umut verici bir başlangıç oldu.

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