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Galatasaray Süper Kupa İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Beşiktaş ile Süper Kupa maçı öncesinde antrenman programına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 21:48
Galatasaray Süper Kupa İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Süper Kupa Hazırlıklarını İncelerken

Galatasaray Futbol Takımı, 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçı için hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, idman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İdman Programı ve Çalışmalar

Antrenmana dinamik ısınma ile başlayan futbolcular, ardından koşu çalışmalarına geçtiler. Takım, sonraki aşamada üç grup halinde 8'e 2 pas çalışarak teknik becerilerini geliştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise dört takımlı bir turnuva düzenleyerek idmanı tamamladılar.

Gelecek Hazırlıklar

Galatasaray, yarın yapılacak olan antrenmanla birlikte Süper Kupa maçına hazırlıklarını devam ettirecek. Takımın hedefi, önemli karşılaşmadan zaferle ayrılmak.

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