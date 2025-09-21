Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor: RAMS Park'ta Saat 20.00, Hakem Yasin Kol

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig 6. haftasında RAMS Park'ta TÜMOSAN Konyaspor'u saat 20.00'de ağırlayacak. Hakem Yasin Kol.

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u RAMS Park'ta Ağırlıyor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

Maç bilgileri

Hakem: Yasin Kol.

Galatasaray'ın formu ve gol istatistikleri

Galatasaray, sezona 5'te 5 yaparak başladı ve haftaya 15 puanla lider girdi. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta toplam 15 gol atarken sadece 1 gol yedi.

Söz konusu maçlarda alınan skorlar: Gaziantep FK 3-0, Fatih Karagümrük 3-0, Zecorner Kayserispor 4-0, Çaykur Rizespor 3-1, Eyüpspor 2-0.

RAMS Park'taki iç saha serisi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 20 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Geçen sezondan itibaren RAMS Park'ta çıktığı bu 20 lig maçında 17 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu dönemde takım 52 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü.

Son iç saha yenilgisi, 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde alınan 1-0lık mağlubiyetti.

Mauro Icardi'nin performansı

Arjantinli golcü Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Icardi ligde toplam 137 dakika süre aldı; Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşısında oyuna sonradan dahil olurken, Eyüpspor maçında ilk 11'de yer aldı. Bu verilerle Icardi, ligde görev aldığı her 45 dakikada bir gol ortalaması yakaladı.

