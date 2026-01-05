Galatasaray Turkcell Süper Kupa'da Finale Yükseldi: Trabzonspor 4-1

Galatasaray Turkcell Süper Kupa'da Finale Yükseldi

Galatasaray 4-1 Trabzonspor sonucuyla Turkcell Süper Kupa yarı finalinde finale adını yazdıran ilk takım oldu. Maç, Stat: Gaziantep Büyükşehir sahasında oynandı.

Maçtan dakikalar

48. Savunma arkasına atılan uzun topa yönelen Barış Alper’in, kaleci Onana ve Batagov’a rağmen kafayla yaptığı aşırtma vuruşu direkten döndü.

52. Çalımlarla ceza sahasına giren Yunus’un pasında Icardi’nin penaltı noktası gerisinden vuruşu az farkla dışarı çıktı.

55. Sol kanattan sıfıra inen Olaigbe’nin yerden kale önüne gönderdiği topa Felipe Augusto’nun tek vuruşu ağlarla buluştu. 2-1

61. Savunma arkasına atılan topu alan Augusto’nun ceza sahası sağından kale önüne yerden pasına arka direkte Olaigbe’nin vuruşu yandan dışarı çıktı.

63. Barış Alper’in kaptığı topla rakip sahaya geçtikten sonra topla buluşturduğu Sane’nin rakiplerini geçerek attığı pasta Yunus’un tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

68. Sol kanatta buluşan Olaigbe’nin rakiplerini geçtikten sonra yerden çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

74. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper’in rakiplerini çalımladıktan sonra uzak köşeye yerden vuruşunu kaleci Onana son anda çeldi.

75. Rakip ceza sahasında topu alan Zubkov’un rakibini geçtikten sonra yerden kaleye vuruşunu Uğurcan uzanarak kornere çeldi.

81. Ahmed’in pasıyla sol kanattan sıfıra inen Kazımcan’ın yerden kale önüne pasına Icardi’nin tek dokunuşunda top ağlara gitti. 4-1

82. Ahmed Kutucu’nun savunma arkasına pasıyla ceza sahasında buluşan Icardi’nin vuruşunu kaleci Onana ayaklarıyla çıkardı.

Kadrolar ve Notlar

Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Serkan Çimen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez (Mario Lemina dk. 78), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Kazımcan Karataş dk. 70), İlkay Gündoğan (Lucas Torreira dk. 60), Gabriel Sara, Yunus Akgün (Kaan Ayhan dk. 70), Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz (Ahmed Kutucu dk. 78), Mauro Icardi

Yedekler (Galatasaray): Günay Güvenç, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç, Yusuf Dağhan Kahraman, Arda Ünyay

Teknik Direktör (Galatasaray): Okan Buruk

Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Arsenii Batagov, Wagner Pina (Cihan Çanak dk. 88), Tim Jabol Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Oleksandr Zubkov (Salih Malkoçoğlu dk. 88), Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe (Anthony Nwakaeme dk. 76), Felipe Augusto (Onuralp Çakıroğlu dk. 90)

Yedekler (Trabzonspor): Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Danylo Sikan, Yakuphan Sarıalioğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör (Trabzonspor): Fatih Tekke

Goller ve Cezalar

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 38), Eren Elmalı (dk. 45+2), Yunus Akgün (dk. 63), Mauro Icardi (dk. 81) (Galatasaray); Felipe Augusto (dk. 55) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Gabriel Sara (Galatasaray); Arsenii Batagov, Serdar Saatçı (Trabzonspor)

GALATASARAY, TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE TRABZONSPOR'U 4-1 MAĞLUP EDEREK FİNALE ADINI YAZDIRAN İLK TAKIM OLDU.