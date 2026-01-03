DOLAR
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Öncesi Trabzonspor Hazırlıklarına Devam Etti

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü; yarın 13.00'te son idman ve Gaziantep'e hareket.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:24
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa İçin Tempo Arttırdı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışma, takımın maç öncesi form ve taktik uyumuna odaklandı.

Antrenmanın içeriği

Isınma bölümünde dinamik hareketlerle başlayan idman, iki grup halinde gerçekleştirilen 8’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, kısa süreli savunma ve hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalarla sonlandırıldı.

Son idman ve hareket

Galatasaray, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapılacak son antrenmanla tamamlayacak. Ardından takım, maç için Gaziantep'e hareket edecek.

