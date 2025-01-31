Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 14. Sırada Kaldı: Play-off Mücadelesi Başlıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Hedeflediği Başarıyı Elde Edemedı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun sonuna gelindiğinde bekleneni veremeyerek lig etabını 14. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, toplamda 36 takımın mücadele ettiği yeni formatta 13 puan topladı.

Son 16 Turu Play-off'unda Mücadele Edecek

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarından başlamış ancak Young Boys karşısında elenmişti. Bu başarısızlığın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, son 16 turu play-off'una katılma hakkı kazandı.

İlk Haftalarda Umut Veren Performans

Hayal kırıklıklarıyla dolu sezonun başlangıcında, Galatasaray ilk hafta PAOK'u 3-1'lik skorla mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Ardından RFS karşısında beklenmedik bir 2-2 berabere kalmış olsalar da, iç sahada Elfsborg ve Tottenham ile kazandı. İlk 4 maçta 10 puana ulaşarak üst sıralara tırmandılar.

Son Dönemde Gazda Kaybı

Ancak son haftalarda yaşanan skorlarda düşüş gözlenmekteydi. Galatasaray, 7. haftada Dinamo Kiev ile sahasında berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Son maçlarında Ajax'a 2-1 kaybederek namağlup unvanını da yitirdi ve 14. sırada tamamladı.

Play-off'ta Potansiyel Rakipler

Galatasaray, son 16 turu play-off'unda AZ Alkmaar veya Midtjylland ile karşılaşacak. Bu önemli mücadeleler, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Son Dört Maçta Performans Düşüklüğü

Son 4 maçta sadece 3 puan toplayan Galatasaray, ilk 4 maçta sergilediği performansla büyük eleştiriler aldı. Art arda gelen beraberlikler, camiayı hayal kırıklığına uğrattı.

Deplasmanda Kayıp ve Gol Sorunu

Öte yandan Galatasaray, deplasman maçlarında galip gelemeyerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Rakip kalelere yöneltilen 172 şuttan 60'ı isabetli olurken, Galatasaray takımı, kalesini hiçbir maçta gole kapatamadı ve toplamda 16 gol yedi.

Gol Yükünü Osimhen ve Yunus Taşıdı

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Yunus Akgün, lig etabında en çok gol atan isimler oldu. İkisinin toplamda 10 gol atması, Galatasaray'ın bu alandaki en dominant oyuncuları arasında yer aldıklarını gösterdi.

Bu sezonki performansı, Avrupa'daki sıkıntılara rağmen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi tarihinde 19 golle en golcü takım unvanını elde etti. Ancak son dönemde yaşanan puan kaybı, spor camiasının tepkisini çekti.