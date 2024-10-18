Galatasaray ve Antalyaspor 57. Maç İçin Hazır

Galatasaray ve Antalyaspor'un İlişkisi

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 57. kez bir araya gelecek. Önceki 56 karşılaşmadan sarı-kırmızılılar toplamda 35 galibiyet ile önde bulunurken, kırmızı-beyazlılar sadece 7 kez sahadan galip ayrılabildi. Ayrıca, 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Gol İstatistikleri

Galatasaray, bu maçlarda toplam 108 gol atarken, Antalyaspor rakip kaleyi 49 kez sarstı. Özellikle ligdeki son 16 maçında Galatasaray, Antalyaspor'a karşı mağlup olmamakla birlikte, bu süreçte 12 galibiyet ve 4 eşitlikle dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'a karşı oynadığı bu 16 maçta toplam 34 gol kaydederken, Antalyaspor ise yalnızca 9 gol bulabildi.

Antalya'daki Performans

İki takım arasında Antalya'daki maç istatistikleri de dikkat çekiyor. Lig tarihinde Antalya'da oynanan 28 karşılaşmada Galatasaray, 17 kez galip gelirken, Antalyaspor sadece 3 galibiyet alabildi. 8 maç ise eşit sona erdi. Galatasaray, Antalyaspor karşısında deplasmanda oynadığı son 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik ile sahadan ayrılarak mağlup olmaktan kurtuldu.