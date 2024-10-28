Galatasaray ve Beşiktaş Arasındaki Derbi Hazırlıkları

Galatasaray-Beşiktaş Derbisi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, büyük bir heyecanla karşı karşıya gelecek. Maçın detayları ise şöyle:
Stat ve Hakemler
Stat: RAMS Park
Hakem Heyeti: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Takım Kadroları
- Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Sallai, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi
- Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile
Bu derbi, iki dev kulübün mücadelesine sahne olacağı için taraftarlar arasında büyük bir merak uyandırıyor. Her iki takım da sahasında galibiyet hedefliyor.