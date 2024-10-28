Galatasaray ve Beşiktaş Arasındaki Derbi Hazırlıkları

Galatasaray-Beşiktaş Derbisi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, büyük bir heyecanla karşı karşıya gelecek. Maçın detayları ise şöyle:

Stat ve Hakemler

Stat: RAMS Park

Hakem Heyeti: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Takım Kadroları

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Sallai, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi

Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Sallai, Yunus Akgün, Osimhen, Icardi Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Bu derbi, iki dev kulübün mücadelesine sahne olacağı için taraftarlar arasında büyük bir merak uyandırıyor. Her iki takım da sahasında galibiyet hedefliyor.