Galatasaray ve Gaziantep FK, Süper Lig'de 12. Randevuda

Galatasaray ve Gaziantep FK'nın Rekabeti Sürüyor

Galatasaray ile Gaziantep FK, yarın Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında şimdiye kadar oynanan 11 karşılaşmada, sarı-kırmızılı ekip zamana meydan okuyarak 9 galibiyet elde etti. Gaziantep temsilcisi ise yalnızca bir kez kazanma başarısını gösterdi.

Karşılaşmaların Detayları

Bunların dışında, takımlar arasında bir maç beraberlikle sonuçlandı. Tüm bu mücadelelerde Galatasaray, toplamda 26 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

Gaziantep'teki Performans

Galatasaray, rakibiyle deplasman maçlarında da başarılı bir grafik çiziyor. Gaziantep'te yapılan 5 Süper Lig karşılaşmasında, sarı-kırmızılı takım 4 galibiyet ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak dikkat çekti. Bu maçlarda Galatasaray, toplamda 11 gol kaydetti; fakat kalesinde 4 gol gördü.