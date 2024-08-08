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Galatasaray ve Hatayspor, Süper Lig'deki 9. Randevuda

Galatasaray, Hatayspor ile dev bir mücadeleye hazırlanıyor. İki takım arasındaki 9. karşılaşma detayları haberimizde!

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:28
Galatasaray ve Hatayspor, Süper Lig'deki 9. Randevuda

Galatasaray ve Hatayspor Karşı Karşıya

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 8 lig maçında, Galatasaray 5 galibiyet elde etti.

İki Takımın İstatistikleri

Lig tarihinde oynanan bu maçlarda Galatasaray 5 galibiyet alırken, Hatayspor 3 kez galip geldi. Gol sayısında ise Galatasaray'ın 16-10 üstünlüğü bulunuyor.

İstanbul'daki Maçlar

Galatasaray, evinde Hatayspor'a karşı hiç puan kaybetmedi. 2020-2021 sezonundan itibaren sahasında oynadığı 4 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, bu süre zarfında 10 gol atarken, Hatayspor sadece 1 gol kaydedebildi.

Farklı Skorlar

Galatasaray, Hatayspor'a karşı genelde üstün bir performans sergiliyor; rakibini lig tarihinde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 mağlup etti. Öte yandan, Hatayspor 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

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