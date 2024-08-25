Galatasaray Young Boys Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Young Boys Maçının Hazırlıklarını Tamamlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos Salı günü, İsviçre'nin Young Boys ekibini ağırlayacak olan Galatasaray, bu kritik mücadele için hazırlıklarına devam ediyor.

Florya Tesisleri'nde Antrenman Yapıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgilere göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Antrenman, top ile yapılan ısınma hareketleriyle başladıktan sonra, üç grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 pas çalışması ile devam etti.

Hücum Organizasyonları Üzerine Çalıştılar

Takım, antrenmanın son bölümünde hücum organizasyonları üzerinde yoğunlaştı. Galatasaray, yarın akşam yapacağı son antrenman ile Young Boys karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını tamamlayacak.