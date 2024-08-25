Galatasaray-Young Boys Maçının Hakemi Belirlendi

Galatasaray-Young Boys Maçında Hakem Espen Eskas

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında, 27 Ağustos Salı günü İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakanın hakemi, Norveçli hakem Espen Eskas olarak belirlendi.

Maç Detayları

RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşmada Eskas’ın yardımcılığını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak.

VAR Takımı

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Hollandalı Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank görev yapacak. Bu önemli karşılaşma için tüm hazırlıklar tamamlandı ve gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu kritik karşılaşmada olacak.