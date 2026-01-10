Galatasaraylı Taraftarlar Süper Kupa Finali İçin Olimpiyat Stadyumu'nda

Galatasaraylı taraftarlar Süper Kupa finali öncesi stat çevresinde toplandı

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar stat çevresinde toplanmaya başladı ve derbi heyecanı sokaklara taştı.

Ulaşım ve buluşma noktası

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Galatasaraylı taraftarlar için buluşma noktası M3 Bakırköy - Kayaşehir Metro hattının İkitelli Sanayi İstasyonu olarak belirlendi. Taraftarlar bilet kontrollerinin ardından düzenlenen ekspres seferlerle Olimpiyat Stadı'na ulaştırıldı.

Otopark ve güvenlik önlemleri

Şahsi araçlarıyla stadyuma gelen taraftarlar için yetkililer tarafından kendilerine ayrılan otoparklara yönlendirme yapıldı. Stat çevresinde iki takım taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi amacıyla yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Tribünlerde atmosfer

Galatasaraylı taraftarlar stat etrafında yaptığı beste ve tezahüratlarla maça hazırlandığını gösterdi. Taraftarlar saat 15.45 itibarıyla stada giriş yaparken, kendilerine ayrılan bölümler olan Batı ve Güney Tribünü'ndeki yerlerini aldı.

