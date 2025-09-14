Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor | Trendyol Süper Lig 5. Hafta

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki mücadelede Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk bölümünde her iki takım da gol pozisyonları üretse de kaleciler ön plandaydı. 50. dakikada, Gaziantep FK'nin gelişen atağında savunmadan dönen topu önünde bulan Ndiaye'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda top, kaleci Jovanovic'de kaldı.

51. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Luis Perez'in ceza sahası dışından yerden sert şutunu file bekçisi kurtardı.

Maçın kırılma anı ikinci yarıda geldi. 75. dakikada, Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kozlowski, rakibini geçip yerden köşeye gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

78. dakikada Gaziantep FK farkı ikiye çıkardı. Savunmanın hatasını iyi değerlendiren Yusuf Kabadayı, ilk vuruşunda kaleciden dönen, ikinci vuruşunda savunmaya çarpıp tekrar önüne gelen topu üçüncü dokunuşunda ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.

86. dakikada Kocaelispor'da serbest atışı kullanan Petkovic'in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı ve kalan dakikalarda skoru değiştirecek bir gol gelmedi.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.