Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor | Trendyol Süper Lig 5. Hafta

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u 2-0 yendi. Goller Kozlowski ve Yusuf Kabadayı'dan geldi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 21:05
Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor | Trendyol Süper Lig 5. Hafta

Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor | Trendyol Süper Lig 5. Hafta

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki mücadelede Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk bölümünde her iki takım da gol pozisyonları üretse de kaleciler ön plandaydı. 50. dakikada, Gaziantep FK'nin gelişen atağında savunmadan dönen topu önünde bulan Ndiaye'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda top, kaleci Jovanovic'de kaldı.

51. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Luis Perez'in ceza sahası dışından yerden sert şutunu file bekçisi kurtardı.

Maçın kırılma anı ikinci yarıda geldi. 75. dakikada, Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kozlowski, rakibini geçip yerden köşeye gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

78. dakikada Gaziantep FK farkı ikiye çıkardı. Savunmanın hatasını iyi değerlendiren Yusuf Kabadayı, ilk vuruşunda kaleciden dönen, ikinci vuruşunda savunmaya çarpıp tekrar önüne gelen topu üçüncü dokunuşunda ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.

86. dakikada Kocaelispor'da serbest atışı kullanan Petkovic'in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı ve kalan dakikalarda skoru değiştirecek bir gol gelmedi.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Atko Grup Pendikspor | Altıparmak: "Tecrübemizle kazanacağımızı biliyorduk"
2
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören'den Hakem Tepkisi: Onuachu'nun Golü İptal
3
Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor: Burak Yılmaz'dan 'İlk yarı 3-0' değerlendirmesi
4
Trampolin Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi
5
Şırnak'ta Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası Sona Erdi
6
EuroBasket 2025 Finali: Türkiye ile Almanya Arena Riga'da
7
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye