Gaziantep FK, 20 Eylül Cumartesi Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 20 Eylül Cumartesi deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü; antrenmanda hücum organizasyonları ve taktik çalışıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 20:12
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanda yapılan çalışmalar

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda hücum organizasyonları ve taktik çalışmalar yapıldı.

Kırmızı siyahlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

