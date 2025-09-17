Gaziantep FK, 20 Eylül Cumartesi Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmanda yapılan çalışmalar
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda hücum organizasyonları ve taktik çalışmalar yapıldı.
Kırmızı siyahlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
