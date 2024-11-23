Gaziantep FK 3-0 RAMS Başakşehir: Kazak Galibiyeti Değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, evinde RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve galibiyeti beklediklerini belirtti.

Kazak, oyuncularının arzusu ve isteğinin oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, "Bugün bu galibiyeti bekliyorduk, hepsine teşekkür ederim," dedi. Ayrıca, 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olduğunu hatırlatarak tüm öğretmenleri kutladığını vurguladı.

Başakşehir Cephesi

Öte yandan, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise takımının son haftalardaki kötü gidişine çözüm arayışında olduğunu ifade etti. Bir gazetecinin, "Takımın son haftalardaki kötü gidişatını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna Atan, "Bütün sorumluluk benim, oyuncularıma teşekkür ederim," yanıtını verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.