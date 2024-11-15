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Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, 23 Kasım'da RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:05
Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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