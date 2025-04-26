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Gaziantep FK'dan Fenerbahçe Maçına İlişkin Açıklamalar

Gaziantep FK'nın Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu maçın ardından yardımcı antrenör Volkan Kazak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 22:13
Gaziantep FK'dan Fenerbahçe Maçına İlişkin Açıklamalar

Gaziantep FK'nın Fenerbahçe Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'nın yardımcı antrenörü Volkan Kazak, karşılaşma sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İyi Başladık Ancak...

Kazak, maça iyi başladıklarını belirterek, Fenerbahçe'nin zaaflarından yararlanmayı başardıklarını ifade etti. Ancak, bir anlık konsantre eksikliği sonucunda, 2 dakika içinde 2 gol yediklerini vurguladı.

Maçın Seyri

“Bu durum, her şeyi kaybetmemize sebep oldu,” diyen Kazak, oyuna müdahale ederek, rakiplerinin çıkışlarında kaptıkları toplarla pozisyonlar geliştirdiklerini ve maçı bu şekilde tamamladıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Volkan Kazak, basına açıklama yaptı.

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