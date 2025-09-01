DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,19 -0,05%
ALTIN
4.586,74 -0,53%
BITCOIN
4.491.012,51 -0,12%

Gaziantep FK, Drissa Camara'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı

Gaziantep FK, 23 yaşındaki Drissa Camara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı; imza törenine başkan Memik Yılmaz katıldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:51
Gaziantep FK, Drissa Camara'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı

Gaziantep FK, Drissa Camara'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı

Transfer ve imza töreni

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Camara ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Imza töreninde, kulüp başkanı Memik Yılmaz da katıldı; Camara, kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulübün açıklamasında yer alan ifade şu şekilde: "Drissa Camara'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Drissa Camara (sağda) ile anlaşma...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Drissa Camara (sağda) ile anlaşma sağladı. Camara, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da (solda) katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Drissa Camara (sağda) ile anlaşma...

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Jean Onana'yı Genoa'ya kiraladı
2
Bolu Atatürk Stadı'nda Yenileme Çalışmaları: Manisa FK Maçı Hedefi 12 Eylül
3
Gaziantep FK, Drissa Camara'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı
4
Ümit Milli Takım Aday Kadrosunda Değişiklik: Hırvatistan Maçı Öncesi
5
İstanbul'da Gazze İçin Karate Turnuvası — 7 Eylül 2025
6
Bakan Bak Silivrikapı Spor Köyü'nü İnceledi: Fatih'e Yeni Yaşam Merkezi
7
Bayer Leverkusen, Erik ten Hag ile yollarını ayırdı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye