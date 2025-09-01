Gaziantep FK, Drissa Camara'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Transfer ve imza töreni
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Camara ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Imza töreninde, kulüp başkanı Memik Yılmaz da katıldı; Camara, kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kulübün açıklamasında yer alan ifade şu şekilde: "Drissa Camara'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
