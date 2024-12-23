DOLAR
35,21 -0,04%
EURO
36,79 -0,16%
ALTIN
2.977,3 -0,3%
BITCOIN
3.375.623,35 -0,35%

Gaziantep FK, Evinde 5'te 5 Yaptı: Antalyaspor'u 2-0 Geçti

Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenerek iç sahada 5. galibiyetini elde etti ve savunmasını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:40
Gaziantep FK, Evinde 5'te 5 Yaptı: Antalyaspor'u 2-0 Geçti

Gaziantep FK Evinde 5'te 5 Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Gaziantep FK, iç sahada Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenerek evinde oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyetle ayrıldı. Bu başarı, Gaziantep temsilcisinin ligin 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmasından sonra başladı.

Gaziantep FK, daha sonra sırasıyla TÜMOSAN Konyaspor (3-1), Göztepe (2-1), RAMS Başakşehir (3-0) ve Çaykur Rizespor (1-0) karşısında galip geldi. Bu galibiyet serisi, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek taçlandırdılar.

Tecrübeli Ekip, Savunmasını Güçlendiriyor

Lig tarihine bakıldığında, Gaziantep FK bu sezon 21 puan topladı. Rakip fileleri toplamda 22 kez havalandırırken, kalesinde 24 gole engel olamadı. Takımın, 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde, iç sahada son 3 maçında gol yememesi dikkat çekti; bu da onları ligin iç sahada en az gol yiyen takımı konumuna getirdi.

Maxim'in Geri Dönüşü

Ayrıca, takım kaptanı ve önemli gol silahlarından biri olan Maxim, ligde 7 maç aradan sonra gol atmayı başardı. Maxim, son golünü ligde 8. haftada Beşiktaş karşısında atmıştı ve bu golle toplamda 3 gol ve 3 asist istatistiğine ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Twente Maçının Güvenlik Nedeniyle Başka Bir Yerde Oynanmasını Talep Etti
2
Fenerbahçe Ligin İlk Bölümünü Mutsuz Tamamladı
3
2024 Gran Fondo Sezonu Tamamlandı: Bisiklet Ailesi Büyümeye Devam Ediyor
4
Ankara'da 2025 Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Düzenleniyor
5
Şanlıurfalı Hentbolcu Genç Kızların Hedefi: Üst Lig
6
Atletico Madrid, LaLiga'da 7. Galibiyetiyle Zirveye Yerleşti
7
Trabzonspor'un Ev Performansı: Sadece İç Sahada Kazandı

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek