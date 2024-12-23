Gaziantep FK, Evinde 5'te 5 Yaptı: Antalyaspor'u 2-0 Geçti

Gaziantep FK Evinde 5'te 5 Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Gaziantep FK, iç sahada Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenerek evinde oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyetle ayrıldı. Bu başarı, Gaziantep temsilcisinin ligin 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmasından sonra başladı.

Gaziantep FK, daha sonra sırasıyla TÜMOSAN Konyaspor (3-1), Göztepe (2-1), RAMS Başakşehir (3-0) ve Çaykur Rizespor (1-0) karşısında galip geldi. Bu galibiyet serisi, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek taçlandırdılar.

Tecrübeli Ekip, Savunmasını Güçlendiriyor

Lig tarihine bakıldığında, Gaziantep FK bu sezon 21 puan topladı. Rakip fileleri toplamda 22 kez havalandırırken, kalesinde 24 gole engel olamadı. Takımın, 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde, iç sahada son 3 maçında gol yememesi dikkat çekti; bu da onları ligin iç sahada en az gol yiyen takımı konumuna getirdi.

Maxim'in Geri Dönüşü

Ayrıca, takım kaptanı ve önemli gol silahlarından biri olan Maxim, ligde 7 maç aradan sonra gol atmayı başardı. Maxim, son golünü ligde 8. haftada Beşiktaş karşısında atmıştı ve bu golle toplamda 3 gol ve 3 asist istatistiğine ulaştı.