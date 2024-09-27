Gaziantep FK, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklarını İleri Taşıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, 29 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor için hazırlıklarını sürdürüyor.

İdman Detayları ve Çalışmalar

Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplamda 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonları ve taktik çalışmanın ardından sona erdi.

Sakat Durumlar ve Özel Programlar

Takımda tedavi süreçleri devam eden Daubin, Eren Erdoğan ve Mustafa Eskihellaç, özel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken, sakatlığı bulunan Bitok ise antrenmana katılmadı.

İstanbul Seferi

Gaziantep ekibi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra yarın İstanbul'a hareket edecek. Takımın, bu zorlu maç için iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.