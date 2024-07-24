Gaziantep FK, FC Prishtina'yi 1-0 Geçti

Gaziantep FK, Hazırlık Maçında Galip Geldi
Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, FC Prishtina ile yaptığı hazırlık maçında 1-0'lık skorla galip gelerek yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Maç Detayları
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen karşılaşmada, Gaziantep temsilcisi sahaya Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde çıktı.
İlk 11'de mücadele eden oyuncular şunlardı: Dioudis, Arda, Ertuğrul, Ömürcan, M'Bakata, Furkan, Daubın, Maxim, Eren, Mustafa ve İlker Karakaş.
Gol Anı
Maçın 38. dakikasında Furkan'ın faul sonucu düşürülmesi üzerine kazanılan penaltıyı Maxim başarıyla gole çevirerek Gaziantep FK'nın 1-0 öne geçmesini sağladı.
Hazırlıklar Devam Ediyor
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.