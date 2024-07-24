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Gaziantep FK, FC Prishtina'yi 1-0 Geçti

Gaziantep FK, hazırlık maçında FC Prishtina'yı 1-0 yenerek sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 19:18
Gaziantep FK, FC Prishtina'yi 1-0 Geçti

Gaziantep FK, Hazırlık Maçında Galip Geldi

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, FC Prishtina ile yaptığı hazırlık maçında 1-0'lık skorla galip gelerek yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Maç Detayları

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen karşılaşmada, Gaziantep temsilcisi sahaya Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde çıktı.

İlk 11'de mücadele eden oyuncular şunlardı: Dioudis, Arda, Ertuğrul, Ömürcan, M'Bakata, Furkan, Daubın, Maxim, Eren, Mustafa ve İlker Karakaş.

Gol Anı

Maçın 38. dakikasında Furkan'ın faul sonucu düşürülmesi üzerine kazanılan penaltıyı Maxim başarıyla gole çevirerek Gaziantep FK'nın 1-0 öne geçmesini sağladı.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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