Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına Burak Yılmaz'la başladı

Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenmanı Burak Yılmaz yönetti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenmanı yeni teknik direktör Burak Yılmaz yönetti. Çalışma toplam 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmanın içeriği

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam etti. Seans, dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

