Gaziantep FK, İspanyol Luis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Gaziantep FK, Luis Perez'i kadrosuna kattı
Transfer ve imza töreni
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Luis Perez'i transfer etti.
Kulübün açıklamasında, 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcunun başkan Memik Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen törende sözleşmeyi imzaladığı aktarıldı. Kulüp bildirisine yer verilen ifadede, "Luis Perez'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Luis Perez'i transfer etti.