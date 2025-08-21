Gaziantep FK, İspanyol Luis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

DOLAR
Gaziantep FK, 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Luis Perez ile 2 yıllık anlaşma imzaladı; başkan Memik Yılmaz imza töreninde yer aldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:04
Transfer ve imza töreni

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Luis Perez'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun başkan Memik Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen törende sözleşmeyi imzaladığı aktarıldı. Kulüp bildirisine yer verilen ifadede, "Luis Perez'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

